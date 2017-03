Congo-Kinshasa: Matungulu et Kiakwama chez Félix Tshisekedi

Au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'heure est au colmatage de brèches laissées par la fronde de ces derniers jours. Petit à petit, le Rassemblement harmonise ses vues tout en consolidant son unité.

Un pas important a été franchi mardi avec le retour au bercail (au siège du Rassemblement à Limete) de Gilbert Kiakwama et Freddy Matungulu. Plus que jamais, « le Rassemblement est uni face à la Majorité présidentielle », a confirmé Félix Tshisekedi, président du Rassemblement à l'issue des échanges avec les rescapés de la fronde menée par Joseph Olenghankoy.

Après les fissures de ces derniers jours, au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'heure est au replâtrage en vue d'un nouveau départ. Les camps divisés du Rassemblement se rapprochent. C'est le moins que l'on puisse dire.

Hier mardi à Limete, au siège du Rassemblement, deux poids lourds de la Dynamique de l'Opposition qui avaient fait la fronde avec Joseph Olenghankoy, ont rejoint les rangs, reconnaissant par le fait même le leadership de la nouvelle direction de cette plateforme, désormais porté par le duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement président du Rassemblement et président du Conseil des sages du Rassemblement.

La hache de guerre est enterrée. Les contradictions ont été balayées, les malentendus dissipés. Désormais, le Rassemblement, mené par le duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, consolide ses rangs afin de peser face à la Majorité présidentielle dans le jeu politique qui se négocie au Centre interdiocésain sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

Interrogé à l'issue des échanges avec ses deux interlocuteurs, Félix Tshisekedi s'est montré confiant. Il exclut dès lors toute réconciliation, préférant plutôt parler d'harmonisation de vues, le Rassemblement ayant, selon lui, retrouvé toute son unité en se dotant d'une nouvelle direction politique. « Le Rassemblement a retrouvé son unité pour faire face à la Majorité présidentielle », a dit Félix Tshisekedi, sur les antennes de Top Congo Fm, radio émettant depuis Kinshasa.

Est-ce à dire qu'une nouvelle ère voit le jour au Rassemblement ? Félix Tshisekedi partage largement ce point de vue. Si la mort inopinée d'Etienne Tshisekedi a bousculé les bases du Rassemblement sans l'entraîner dans l'implosion, Félix Tshisekedi pense que cette phase de crise a permis au Rassemblement de mûrir tout en renforçant davantage ses rangs. Pour le moment, le Rassemblement voit l'avenir en rose.

« Il est difficile d'appliquer l'Accord sans l'unité du Rassemblement », a dit à Top Congo Freddy Matungulu, membre du Conseil des sages qui, avec Gilbert Kiakwama, refusait jusque-là de reconnaître le nouveau leadership du Rassemblement. Il a dit avoir eu « de bons entretiens avec Félix Tshisekedi. Nous étions depuis une dizaine de jours en train de travailler, recherchant l'unité du Rassemblement. Je crois qu'aujourd'hui il y a quelques progrès qui ont été faits. Nous espérons qu'ils seront renforcés dans cette direction ».

Olenghankoy et Tshibala aux abonnés absents

Pour le moment, seuls Joseph Olenghankoy des FONUS et Bruno Tshibala de l'UDPS continuent encore à hésiter pour se repentir. Félix Tshisekedi n'en trouve pas d'inconvénients. Entre lui et Olenghankoy, a-t-il dit à Top Congo Fm, les divergences ont été aplanies.

Quant à Bruno Tshibala qui se montre toujours réticent à la nouvelle direction politique du Rassemblement, Félix Tshisekedi relativise - le cas Tshibala ayant sans doute déjà été vidé au sein de l'UDPS avec son exclusion du parti.

Mardi au siège du Rassemblement, Freddy Matungulu n'a pas voulu commenter l'absence à cette réunion de Joseph Olenghankoy, désigné parallèlement par leur groupe, président du Conseil des sages. « Je souhaite que le pas qui a été franchi aujourd'hui soit le premier d'une série qui nous permettra d'arriver là où nous souhaitons aller, c'est-à-dire le retour effectif de l'union et de l'unité du Rassemblement ».

Le plus important est que le Rassemblement se réorganise. Mieux, il se reconstitue pour peser de tout son poids dans la dernière ligne droite qu'empruntent les pourparlers directs du Centre interdiocésain.

Le retour de Gilbert Kiakwama et Freddy Matungulu prouvent à suffisance que le Rassemblement est parvenu à laver ses linges sales en famille. Coup de chapeau donc à la Cenco qui a une fois de plus offert de bons offices pour réconcilier le Rassemblement avec lui-même.

À ce jour, tous ne sont certes pas rentrés au bercail. Mais, un pas important a été franchi dans la voie de l'unité. Pour clore toute polémique d'un verre à moitié vide ou à moitié plein, Félix Tshisekedi s'est voulu tranchant. Il ne faut pas réduire le Rassemblement aux individus. Le Rassemblement est un regroupement politique de huit composantes plus l'Udps. Et ceux qui ont signé à Genval l'ont fait au nom de leurs plateformes politiques et non à titre individuel. Aujourd'hui, toutes les plateformes signataires de l'acte de Genval se reconnaissent dans la nouvelle direction politique. C'est le plus important. Pour le président du Rassemblement, dont le leadership s'affermît au jour le jour, la prochaine étape se joue contre la Majorité présidentielle pour obtenir la mise en œuvre effective et intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016.