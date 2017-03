Ile Maurice: Fazila Jeewa-Daureeawoo - «Nous voulons encourager les garçons à choisir le Home Economics»

«Le Home Economics est bien plus que d'apprendre à cuire ou à coudre. C'est de la science et de l'art avant tout. Nous voulons encourager plus de garçons à opter pour cette matière.» Propos signés de Fazila Jeewa-Daureeawoo qui intervenait au National Women Development Centre à Phoenix le mercredi 22 mars dans le cadre du World Home Economics Day 2017.

«Nous voulons montrer aux jeunes qu'il y a divers métiers liés au Home Economics», déclare la ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. «Nous voulons aussi que plus de filles optent pour les matières telles que les sciences.»

Fazila Jeewa-Daureeawoo a marqué le World Home Economics Day 2017 avec des élèves, garçons et filles compris, ainsi que des enseignants de Home Economics. Le thème abordé est : «Promoting the Home Economics Profession-Empowering for Healthy & Sustainable Lifestyles».