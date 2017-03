Ile Maurice: Dessalement de l'eau - Les Chinois à la rescousse

Au niveau de la CWA, on indique que l'entrée en opération du Bagatelle Dam en juin, devrait améliorer la distribution d'eau de façon significative. Seront surtout concernées les hautes et basses Plaines-Wilhems. Les habitants de Rose-Hill, Camp-Levieux, Coromandel ou encore Quatre-Bornes devraient ainsi être soulagés.

C'est lors du voyage de Pravind Jugnauth en Chine, en novembre dernier, que ce projet a été évoqué, indique-t-on au PMO. Le ministre des Finances - il n'était pas encore le Premier ministre - assistait alors avec le secrétaire financier Dev Manraj et des représentants du Board of Investment à la Commission mixte Chine-Maurice sur les relations commerciales.

Ce qui est sûr, c'est que le Prime Minister's Office (PMO) envisage de lancer un projet de dessalement d'eau de mer. Avec la collaboration du gouvernement chinois. «À ce stade, on peut dire qu'on étudie le projet. Ce serait un plus pour Maurice», laisse-t-on entendre à l'hôtel du gouvernement.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.