Sénégal: Manque d'eaux - Près de 600 millions d'enfants d'ici à 2040

L'accroissement de la population, l'augmentation de la consommation d'eau et la hausse de la demande due en grande partie à l'industrialisation et à l'urbanisation épuisent peu à peu les ressources en eau de la planète. Dans de nombreuses régions, des conflits menacent également l'accès à l'eau salubre des enfants.

De même, la hausse des températures, la montée du niveau de la mer, la multiplication des inondations et des sécheresses et la fonte des glaces nuisent à la qualité et à la quantité d'eau disponible, ainsi qu'aux systèmes d'assainissement.

Ce rapport, intitulé «Soif d'avenir: l'eau et les enfants face aux changements climatiques», examine les menaces qui pèsent sur la vie et le bien-être des enfants du fait de l'épuisement des sources d'eau salubre, ainsi que la contribution des changements climatiques à

Les enfants les plus pauvres seront les plus durement touchés à mesure que les changements climatiques aggravent la crise de l'eau. En effet, près de 600 millions d'enfants - soit un enfant sur quatre à l'échelle mondiale vivront, d'ici à 2040, dans des zones où les ressources en eau seront extrêmement limitées, d'après un rapport de l'UNICEF publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.