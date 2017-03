Angola: Mise en relief du rôle des forêts dans l'équilibre de la biodiversité

Il a également souligné l'Accord de Paris et la position de certains pays qui conseillaient les politiciens à créer un cadre capable de trouver un équilibre entre le bien-être socio-économique de leur population et la protection de l'environnement, au profit des générations futures.

Agostinho Chicaia a expliqué que les arbres absorbaient le dioxyde de carbone par la photosynthèse, en augmentant le stockage d'oxygène dans l'atmosphère, ainsi la forêt libère l'oxygène indispensable à la vie humaine, donc, ces écosystèmes sont essentiels et primordiaux pour l'atténuation de l'impact des changements climatiques et la protection de la biodiversité.

Luanda — Les forêts représentent un réservoir de biodiversité et jouent un rôle important dans la réduction des gaz à effet de serre, étant donné qu'elles contribuent à la séquestration du carbone et l'atténuation des émissions anthropiques.

