Maroc: Trois Marocains arrêtés en Espagne pour propagande terroriste

Pour sa part, la police catalane a arrêté dans la ville de Roda de Ter (Barcelone) deux autres Marocains, âgés respectivement de 26 et 37 ans et accusés de diffusion de messages à caractère radical à travers les réseaux sociaux, indique-t-on.

«Le Marocain de 45 ans arrêté à Benetusser (Valence) a tenté de recruter via Internet des combattants devant se rendre dans les zones de conflit pour collaborer avec Daech», a précisé la même source, ajoutant que cette personne a publié «à plusieurs reprises des messages expliquant les tactiques de combat en utilisant des profils virtuels différents. Il a également vanté les attaques terroristes commises par Daech en Europe, en Syrie et dans d'autres pays».

Les mis en cause ont été appréhendés à Barcelone et Valence. La police espagnole a arrêté mercredi à Barcelone et Valence, trois personnes de nationalité marocaine, dans deux opérations distinctes, pour propagande terroriste et tentative de recrutement des combattants au profit de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (Daech) à travers les réseaux sociaux, indique le ministère espagnol de l'Intérieur.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.