Suite et fin ce mercredi 22 mars de la visite de Marine le Pen au Tchad. La candidate d'extrême-droite à la… Plus »

La demande de rencontre avec le dirigeant tchadien, aurait été poliment déclinée qu'elle aurait certainement réjoui bien des Tchadiens. Mais son complexe vis-à-vis du Grand Blanc, et dans le cas d'espèce, une Française raciste et xénophobe, qui l'a poussé à lui offrir l'hospitalité, Déby le paie d'une certaine manière.

«Je lui ai dit tout le mal que je pensais de la Françafrique ». Vous ne rêvez pas ; ces propos sont de Marine Le Pen, à l'occasion de sa visite au Tchad où elle a rencontré le président Idriss Déby Itno. Des propos qui ont sans doute valu au satrape tchadien, d'être dans ses... petites babouches, l'autocrate tchadien représentant, on le sait, une pièce-maîtresse dans le dispositif des rapports incestueux entre la France et ses anciennes colonies.

