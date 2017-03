Congo-Kinshasa: CPI - Jean-Pierre Bemba, encore une année pour prétendre à une liberté provisoire

Jean-Jacques Mangenda a écopé de 2 ans de prison. Il a bénéficié d'une déduction du temps passé en détention depuis son arrestation le 23 novembre 2013. Narcisse Arido et Fidèle Babala ont été condamnés à 6 et 11 mois. Leur peine a été purgée. Ils sont libres de mouvement.

Le droit à un procès équitable a été respecté et le verdict est tombé après que l'affaire ait été mise en délibéré. Malheureusement, la chance d'acquittement de l'ancien vice-président congolais, le Chairman du MLC, poursuivi en qualité de chef militaire, pour deux chefs de crimes contre l'humanité notamment de viol et meurtre ainsi que trois chefs de crimes de guerre à savoir viol, meurtre, et pillage, prétendument commis par ses troupes en Centrafrique entre 2002-2003 n'a pas été au rendez-vous.

