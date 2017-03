Madagascar: Journée d'action contre la poliomyélite

Madagascar compte parmi les cinq des pays où l'accès à l'eau est le plus difficile pour la… Plus »

« Le cyclone a augmenté le risque parce qu'avec la montée des eaux, les selles, porteuses du virus ont contaminées les eaux, et donc, la transmission du virus est plus élevée. »

« Plus l'enfant est vacciné, et plus on a de chances d'avoir une immunité collective au niveau de la communauté, explique à RFI Charlotte Ndiaye, représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar.

Depuis novembre 2016, Madagascar n'est officiellement plus en phase d'épidémie de polio. Mais pour parvenir à l'éradication du virus, le ministère de la Santé et ses partenaires ont décidé de réaliser une nouvelle campagne nationale de vaccination gratuite pour les enfants de moins de cinq ans.

A Madagascar, s'ouvre ce jeudi 23 mars la 10ème campagne nationale de vaccination pour prévenir la poliomyélite. Le virus de la polio, quand il se développe dans l'organisme de l'être humain, s'attaque aux nerfs locomoteurs et entraîne une paralysie des membres. Pour lutter contre la transmission de ce virus, la solution reste la vaccination. Or sur la Grande île, la couverture vaccinale reste encore faible : seules 62% des personnes en âge d'être vaccinées le sont, quand, dans les pays développés, ce taux dépasse les 95%.

