Désignés le 19 mars dernier à l'issue de la finale de cette vingt-septième édition qui a eu lieu au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville, ces heureux vainqueurs sont admis à poursuivre leurs études supérieures en Russie. Ils quitteront le Congo au mois de septembre 2017.

Organisée conjointement par l'ambassade de la fédération de Russie auprès de la République du Congo, le Centre culturel russe et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation (représenté par l'inspecteur coordonnateur des lycées, Pierre Mberi), la vingt-septième olympiade de la langue russe, a mis en compétition quatre-vingt-cinq (85) candidats venus de tous les lycées de Brazzaville, plus deux candidats des lycées privés Camara Laye et Atlas.

Six seulement ont obtenus le visa pour la Russie en septembre prochain. Les autres lauréats, à savoir trois en terminale, trois en première et trois en seconde, ont reçu des cadeaux de la part des organisateurs.

L'olympiade de la langue russe est une expérience extraordinaire qui témoigne de l'importance de cette langue en milieu congolais. C'est un formidable moyen de promotion de la langue de Pouchkine dans les lycées, grâce à la participation active des professeurs et à la réussite des candidats sélectionnés.

Elle constitue un défi intéressant et motivant pour les lycéens et leur permet de tester la maîtrise de la langue et de rencontrer d'autres élèves qui s'intéressent à la langue et la culture russes. !

Après la délibération par le jury présidé par Marcel Bansimba, l'administrateur du CCR, Roger Kandza a rendu publics les résultats selon l'ordre ci-après : premier, Francilia Marise Nkiélé Nakouzebi (étudiante) ; deuxième, Franck Ngokaba Wando (étudiant) ; troisième, Fred Mbani (étudiant) ; quatrième, Audrey Nuptia Boukondzo Missamou (étudiante) ; cinquième, Lourde Giovani Ntessani Mpolo (étudiante) ; et sixième, Diez Serment Mpika Niamba (étudiant). Ces six lauréats feront partie du quota des bourses d'études supérieures octroyées par la fédération de Russie à l'Etat congolais.

Le directeur du CCR Sergey Belyaev, a félicité les heureux gagnants tout en encourageant les candidats malheureux à redoubler d'efforts pour le prochain rendez-vous de mars 2018 lors de la vingt huitième olympiade.

Les olympiades de la langue russe au Congo existent depuis 1976. A cette époque, il s'agissait des olympiades nationales (organisées dans chaque pays où la langue russe est étudiée) et l'olympiade internationale (qui avait lieu à Moscou, regroupant les différents vainqueurs nationaux). Le Congo était souvent représenté par plus de cinq (5) étudiants.

Et les meilleurs devaient poursuivre leurs études supérieures en ex-Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).