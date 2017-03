Congo-Brazzaville: Météorologie - Le gouvernement appelle à l'éclosion d'une culture de temps et du climat

Le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Gilbert Mokoki, a invité le 22 mars à Brazzaville, la population congolaise à développer la culture de temps et du climat. Cette invite a été faite dans le cadre de la journée mondiale de la météorologie célébrée le 23 mars de chaque année.

«Qu'il me soit permis, à l'occasion de cette journée, d'inviter la population congolaise à s'investir pleinement afin de favoriser le développement d'une culture de temps et du climat comme fondement de toutes leurs activités», a-t-il déclaré.

Après avoir souligné le rôle de la météorologie, le ministre Mokoki a indiqué que le Congo adhérait à toutes les initiatives mondiales portant sur le développement des services météorologiques et hydrologiques. «Aujourd'hui, plus que jamais, on s'aperçoit que l'économie mondiale est de plus en plus sensible au temps et au climat», a-t-il renchéri.

Le Congo vient de mettre sur pied un studio de diffusion de l'information météorologique. Basé au siège de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), ce studio est le fruit de la coopération entre le Congo, la Grande Bretagne et l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

La journée mondiale de la météorologie est célébrée chaque année depuis le 23 mars 1961. Elle commémore aussi l'entrée en vigueur de la Convention instituant, l'Organisation météorologique mondiale. Cette année, cette journée est placée sur le thème : « Comprendre les nuages ».

Le ministre Mokoki a rappelé que les nuages jouaient un rôle décisif dans l'équilibre énergétique, le climat et les conditions météorologiques planétaires.

Pour lui, il est capital d'appréhender les nuages pour mieux prévoir les conditions météorologiques, modéliser les effets des changements climatiques à venir et évaluer les ressources en eau.