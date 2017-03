Congo-Kinshasa: Secteur privé - La PME au menu d'une table ronde à Kinshasa

La Fédération des entreprises du Congo (Fec) met en place dès ce 23 mars 2017, pendant deux jours, un cadre de réflexion sur les contours de la promotion de la Petite et moyenne entreprise (PME), l'échange d'expériences et les opportunités d'affaires. L'idée générale est de dresser un état des lieux sur la PME dans le pays afin de déterminer les conditions adéquates à son développement.

Les organisateurs partent d'un constat fort inquiétant. La PME congolaise peine à se développer en raison de l'environnement peu attractif. Plusieurs facteurs freinent son essor : accès difficile à certains marchés publics; caractère informel des activités; manque d'expertise et de capacité managériale; accès limité aux capitaux et services financiers; manque de technologies pour une production de qualité; fiscalité contraignante etc.

À travers cette table ronde, l'objectif poursuivi est de mettre en place les stratégies adéquates pour la croissance des PME. Les participants vont s'étendre sur le développement de la PME afin qu'elle puisse contribuer à la relance économique de la RDC.

Au moins quatre ateliers seront mis en place pour réfléchir sur le cadre légal et réglementaire, l'accès au financement, le renforcement des capacités et l'intégration dans la chaîne de valeur. Ces ateliers se tiendront dans des panels, sous l'animation d'un modérateur.

Quant aux résultats attendus, il y a en bonne place la mise en oeuvre des mécanismes de soutien et de promotion de la PME. Au-delà, les organsiateurs espèrent une meilleure implication des pouvoirs publics et des structures d'encadrement des PME.

Selon de nombreuses études, le nombre de PME se situerait à plus de 2 millions en RDC. La plupart de ces structures évoluent essentiellement dans l'informel, et n'arrivent pas de ce fait à organiser une comptabilité fiable et à monter un dossier bancable.

Au fil des années, plusieurs banques et institutions de micro-finance ont flairé le marché qu'offre le secteur des PME. Certaines d'entre elles ont ouvert une brèche en octroyant des crédits tout en s'entourant des garanties nécessaires face aux nombreux risques révélés déjà dans l'analyse des projets.

Pour autant, c'est le chemin obligé pour un développement plus inclusif du pays. Comme le rappelle la Fec, il faut une politique volontariste de l'Etat pour la mise en place d'une classe moyenne réellement consommatrice. Et la PME est et reste le fer de lance d'une économie porteuse de croissance inclusive.