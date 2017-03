Guinée: Droits de l'homme - Des progrès mais encore du travail, selon l'ONU

Le ministre de la Justice et celui des droits de l'homme guinéens sont ce mardi devant le Conseil des droits de… Plus »

« Ça représente un problème. Certains principaux responsables qui sont cités sont là, ils sont aux affaires, dénonce Biro Diawara, membre de la Rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Et nous demandons plus de garanties pour la protection des témoins et des victimes. »

Face aux diplomates onusiens, Cheikh Sako, le ministre guinéen de la Justice, s'est montré rassurant et ferme : l'instruction du procès des événements du 28 septembre 2009 sera bientôt bouclée, promet-il : « On espère que l'instruction va s'acheminer dans les semaines à venir. Ce procès aura lieu en Guinée avec toutes les règles de droit ».

