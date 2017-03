Cameroun: Rigobert Song annonce son retour

Dans un vidéogramme de 41 secondes, il est là, avec un léger sourire. Rigobert Song, ancien capitaine des Lions indomptables et sélectionneur des Lions amateurs, annonce son retour au Cameroun.

« Le charismatique est en danger ? Non. Le Charismatique est de retour à Yaoundé le 1er avril 2017. Vous m'avez beaucoup manqué.

See you soon, God Bless you », le message est celui de Rigobert Song qui annonce son arrivée à 18h via l'aéroport international de Yaoundé- Nsimalen dans quelques jours. On se souvient que le joueur, malade, avait été évacué en France il y a quelques mois.