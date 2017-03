Cote d'Ivoire: Marc Wilmots pense à Yaya Touré

Wilmots se penche notamment sur le cas Yaya Touré, retraité depusi la CAN 2015: « J'ai vu les deux derniers matches qu'il a disputés avec Manchester City dans une position de numéro 6. Je serais vraiment fou de me priver d'un joueur d'une telle qualité.

« Il y a certainement beaucoup de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Il faut faire le meilleur mélange possible avec des joueurs expérimentés comme Yaya Touré, Gervinho, Salomon Kalou. Il faut voir si ces joueurs de l'ancienne génération vont continuer et encadrer les jeunes. Il faut que je leur en parle. Il faut qu'ils en aient envie« , a t-il indiqué à RFI.

Aussitôt installé et déjà au travail. Marc Wilmots a été présenté officiellement ce mercredi à Abidjan comme sélectionneur des Eléphants. Et l'ancien manager des Diables rouges de Belgique veut construire la meilleur équipe possible avec dans « anciens ».

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.