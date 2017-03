Cameroun: Cédric Jovial Onadye-Ebauh - Un écrivain à la banque

Il est affecté au Département de l'inspection bancaire où il gravit progressivement les échelons. Il sera inspecteur, puis chef de mission en 2008. Un an après, il est nommé Directeur national de la BEAC et gouverneur suppléant du Congo au Fonds monétaire international (FMI).

Deux ans plus tôt, en janvier 2011, il publiait chez le même éditeur « Vous avez dit développement ? » Deux publications dont les thématiques restent d'actualités, notamment pour les six pays de la zone CEMAC.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.