Cameroun: Marché du sucre - Les éclairages de la Sosucam

A la question de savoir pourquoi la Sosucam importe du sucre, Louis Yinda a indiqué que le gouvernement a permis à l'entreprise d'importer du sucre granulé, entre 20 000 et 25 000 tonnes par an. « Afin de fabriquer du sucre en morceau », a-t-il précisé.

La structure dispose actuellement d'un stock de 32 000 tonnes. Concernant l'approvisionnement du marché, la moyenne mensuelle et de plus de 10 000 tonnes sur tous les marchés depuis le début de l'exercice 2017 soit près de 400 tonnes/jour.

D'après lui, la Sosucam se trouve en ce moment en pleine campagne de production 2016/2017, avec en perspective, 750 à 800 tonnes/ jour de sucre granulé et 110 tonnes de sucre aggloméré (morceau, sachet et buchettes) /jour.

Selon lui, la fausse rumeur relative à la situation de pénurie de sucre au Cameroun est l'œuvre de quelques importateurs véreux, de contrebandiers et de fraudeurs qui tentent de déstabiliser le marché du sucre. « Et ce n'est pas la première fois qu'ils font courir ce type de mensonges surtout à la veille des fêtes », explique le PDG.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.