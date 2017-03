Afrique Centrale: Alliance des éditeurs d'Afrique centrale - Honoré Koumé élu secrétaire général

En tant que secrétaire général, il est question, explique-t-il, d'initier l'essentiel des projets, de les soumettre à l'analyse, à la critique, à la validation et à l'enrichissement des autres membres de l'Alliance. Il se charge également de l'élaboration du statut et du règlement intérieur.

Ce bureau présidé par la Gabonaise Sylvie Ntsame est peut-être provisoire, mais ses missions elles sont plutôt concrètes, et découlent d'un certain nombre d'interrogations.

Honoré Koumé, directeur commercial et marketing de la Société de presse et d'éditions du Cameroun (Sopecam) a pris un cran dans ses responsabilités. C'est désormais dans le rayon plutôt large de l'Afrique centrale qu'il va devoir opérer.

Le Directeur Commercial et Marketing de la SOPECAM choisi en février dernier au cours du Salon International de l'Edition et du Livre de Casablanca (SIEL) au Maroc.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.