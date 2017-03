Congo-Brazzaville: TIC - Vita Académie, une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne

Le directeur général de la société congolaise de prestation informatique Kube Technologie, Roger Aymar Andely, a annoncé le 21 mars à Brazzaville, l'officialisation de la plateforme Vita Académie, chargée de mettre en ligne et à la disposition des élèves, les contenus éducatifs afin de leur préparer aux examens d'Etat.

A l'instant, les cours d'anglais, d'espagnol, de mathématiques même les corrigés du Bac , du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) 2015-2016 et autres sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme Vita Académie (sans limitation géographique), a confirmé le concepteur.

Et, l'initiative qui pourra être appuyée par les ministères en charge de l'enseignement vise à développer le e-learning, une offre complète de formation en ligne pour se former où l'on veut, quand on veut et aux meilleurs coûts financiers.

« Il y a des départements du pays et des écoles qui manquent d'enseignants dans un domaine ou d'autres, mais ayant de l'électricité. Donc, cette plateforme les aidera à mieux se former même à distance, au moyen de l'Internet », a indiqué Gaëtan Edouard Iloy, ingénieur Etudes et développement à Kube Technologie.

Pour arriver à terme de cette initiative, la société congolaise de prestation informatique compte collaborer avec les professeurs évoluant dans les établissements officiels.

Dans un premier temps, les concepteurs de cette plateforme vont disposer des enseignements et travaux pratiques de toutes les disciplines confondues au bénéfice des collégiens et lycéens.

Pour améliorer et contrôler le catalogue de cours et d'exercices, les enseignements dispensés par ce site vont s'arrimer aux programmes autorisés par les trois ministères en charge de l'enseignement.

« Les enseignants de niveau supérieur qui vont déposer leurs cours doivent s'assurer que leurs contenus s'arriment aux standards internationaux », a insisté Roger Aymar Andely.

Existante depuis quatre années, la société Kube Technologie preste dans divers domaines tels que le conseil, les réseaux d'infrastructures et autres.

Rappelons que la société congolaise de prestation informatique espère vulgariser l'initiative auprès des collégiens et lycéens pour une meilleure communication de proximité.