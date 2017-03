Afrique: Collectivités locales - Plus de trente maires des pays francophones attendus à Brazzaville

La ville de Brazzaville va accueillir du 24 au 26 mars, la 85e réunion de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) élargie aux pays de la Communauté économiques et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) ainsi qu'à ceux des Grands lacs.

Les objectifs visés sont, entre autres, la mise en place d'un réseau des maires de la Cemac, la mobilisation des femmes leaders dans l'espace Cemac et Grands lacs sur les problèmes d'urbanisation, la mobilisation des acteurs et des autorités en charge des questions transfrontalières sur la nécessité de renforcer les espaces transfrontaliers et de vulgariser l'expérience de la commission spéciale de coopération entre Brazzaville et Kinshasa.

Pour renforcer l'ancrage local au plus près des populations et des organisations d'intégration, cette rencontre connaitra la participation de plus de trente maires des pays francophones.

La réunion de Brazzaville évoquera également les questions des espaces urbains en pleine mutation ; la responsabilité sociétale des organisations sous régionales dans la prise en compte des autorités locales dans les politiques nationales des pays de la zone Cemac et des Grands lacs.

A ces sujets, il y aura des échanges sur la coopération transfrontalière entre les pays de la zone Cemac, une présentation de l'étude sur la coopération transfrontalière entre les autorités locales, des échanges avec les responsables du programme « territorial » ainsi qu'avec les acteurs et responsables de la commission de coopération (Cospéco) entre les villes de Brazzaville et Kinshasa afin de rééditer cette expérience au niveau des pays des Grands lacs et, enfin, un document sera validé et soumis à l'appréciation des chefs d'Etat de ladite zone économique et monétaire.

Rappelons que les villes de l'Afrique centrale sont les premiers partenaires de l'AIMF et la première région d'investissement de l'association.