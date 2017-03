Organisée par l'Association des femmes plasticiennes du Congo ( AFPC), cette exposition dont le vernissage a eu lieu le 10 mars dernier se poursuivra jusqu'au 31 mars prochain à Alpha Cadre, galerie d'arts située au centre-ville. Exposition collective, "Zeste de beauté" réunit les œuvres de 19 artistes peintres congolaises.

De nombreux ponténégrins ont répondu présents au vernissage et envahi la galerie Alpha Cadre illuminée par plus de 100 tableaux, de différentes couleurs, réalisés par ces plasticiennes de Pointe-Noire et de Brazzaville. La beauté de ces œuvres de peinture à huile, acrylique sur toile avec usage du pagne wax et de la broderie sur cadre ne les a pas laissés indifférents.

Roland Bouiti Viaudo, député maire de la ville, président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, qui a rehaussé de sa présence le vernissage avec certains parlementaires et élus locaux comme Maurice Mavoungou et Michelline Potignon Ngondo, a reconnu le talent des artistes et encouragé ces dernières pour le rayonnement de la peinture congolaise.

Nombreux sont restés longtemps à contempler, admirer et chercher à en savoir plus sur les tableaux dont les thèmes portent sur la nature (forêt animaux), la beauté de l'âme, et surtout la beauté de la femme africaine dans ses activités et en tant que mère au centre de la création. Portraits, scènes de vie, paysages et autres sont représentés à cette exposition organisée en partenariat avec la galerie d'arts Alpha cadre qui a bien voulu offrir aux artistes peintres son espace pour s'exprimer et dévoiler leur talent.

Il faut dire que c'est depuis 10 ans au moins qu'une exposition réunit autant de plasticiennes du pays. Le 9 mars dernier, Ledy Kouboukoubou, présidente de l'AFPC confiait au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville que l'évènement a pour but de promouvoir le talent des artistes peintres congolaises, qui jusqu'à présent, manquent d'espace d'expression.

«Nous voulons par cette exposition attirer l'attention du public sur le talent des femmes plasticiennes congolaises et aussi marquer ce mois de mars dédié à la femme», confiait-elle.

L'exposition «Zeste de beauté» prendra fin le 31 mars prochain. Les amoureux des arts plastiques peuvent donc encore admirer ou se procurer les différents tableaux de peintures réalistes, abstraits et autres, qui se côtoient sur les murs d'Alpha cadre avec différents formats.

On peut citer les plus grands comme ceux intitulés : « Zeste de beauté » (150x190) de Valenti Tchicaya, «Une séance de marché» de Gisèle Massala, (178 x 124), « Palaca-negra » (110x140) de Princilia Louboungou, «Les éléphants de la forêt» (89x116) de Ledy Kouboukoubou ou encore «Les femmes au puits» de Pascaline Makoundou (105x82).

Outre le français, les différentes œuvres portent aussi des titres en d'autres langues (lingala, portugais, espagnol, anglais et autres) tels que le tableau « Etamboli » (82x70) de Frangeska Mbouma ou «Kiss» de Jussie Nsana.

Le public peut aussi découvrir les œuvres de Gloria Loembé qui expose pour la première fois ses tableaux de peinture broderie sur cadre. La broderie, un art qu'elle a hérité de sa mère et qu'elle combine avec la peinture, a-t-elle confié.

Au nombre des plasticiennes qui exposent figurent aussi Jenny Stand, Florence M'bilampassi, Murielle Loemba, Richie Mossely, Sophie Salamou Locko, Ulda Niouma, Adélaïde Mouyokakany, Angèle Mangala, Annie Moudojoto, Bénie Malonda-Manga, Bernadine Alouna, toutes aussi talentueuses d'après les visiteurs.