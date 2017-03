Il a été mis en place en 2012, à Pointe-Noire, à Brazzaville et à Sibiti en 2015. Le projet traite le premier niveau alimentaire et a été complété par la distribution des compléments alimentaires riches en vitamines, minéraux », a-t-il rappelé.

« Une liste de nouveaux prétendants de 300 bénéficiaires serait attendue au sortir de la mission de ciblage effectué du 12 au 18 septembre 2016. Sur 636 identifiés, les filles enceintes ; allaitantes et celles ayant des enfants non scolarisés représentent le nombre 546 y compris les autochtones.

L'objectif était d'améliorer la consommation alimentaire des populations vulnérables ; d'assurer l'accès des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants de moins de deux ans aux services sociaux de base ; d'améliorer les conditions de vie des ménages affectés par le VIH ou la tuberculose, etc.

Jean Bosco Ndinga a expliqué dans sa présentation que la mise en œuvre du projet de filet de sécurité avait démarré à Brazzaville et Pointe-Noire à travers, un projet pilote après la signature des accords entre le ministère des Affaires Sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité et le Pam en date du 17 Avril 2012, puis entre le Pam et Airtel, en 2014.

Notons que l'opération de paie de ces transferts monétaires s'est déroulée sous le patronage du directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Christian Aboke-Ndza, en présence du représentant du Programme alimentaire mondial au Congo, David James Bulman et des autorités locales de ce district.

Ces transferts d'argent sont destinés aux ménages vulnérables identifiés présentant des maladies chroniques telles que la tuberculose , le VIH ; aux femmes enceintes, allaitantes, et à celles qui ont des enfants non scolarisés.

