Congo-Brazzaville: Diables rouges - Pambou, Mayembo et Ngassaki découvrent l'équipe nationale

En rappel, l'attaquant Sylver Gavoula qui fait parler son talent en première division belge, est de retour. Après la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée Equatoriale, il disparaissait peu à peu des effectifs de l'équipe nationale, parce que plus jamais convoqué. Cela fait plus d'une année. Aujourd'hui avec l'arrivée de Migné, Sylver refait surface. Il lui faut, sans nul doute, du temps de jeu pour déployer son talent.

Pour Yves Pambou Loembet, milieu de terrain, une nouvelle page de sa carrière s'ouvre. Il ne reste plus qu'à l'écrire en lettres d'or pour ce dernier, qui se sent investi d'une lourde responsabilité à accomplir avec fierté. «

« C'est un rêve de gosse qui commence à se réaliser. A moi de donner le meilleur de moi-même pour se faire une place en équipe nationale A. Le plus dur ne vient que de commencer », a indiqué l'avant-centre, Exaucé Ngassaki formé au Centre études et sport La Djiri (Brazzaville) qui, aujourd'hui évolue au Stade Malherbe Caen en France.

Sur les 23 diables rouges convoqués par le sélectionneur, Sébastien Migné, pour le match amical contre la Mauritanie le 27 du mois en cours, Yves Pambou Loembet (1ère division Slovaquie), Fernand Mayembo (Niort en France) et Exaucé Ngassaki (Caen, Ligue 1 France), sont des nouveaux venus. Leur présence est perçue comme un renfort visant à renouer le onze national avec la CAN notamment lors de la prochaine édition. A eux de sortir le grand jeu...

