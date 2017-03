Et Mputu a cédé sa place à la 67e minute à Ben Malango, avec certainement le sentiment d'avoir accompli sa tâche. Mazembe finit donc premier de la zone de développement Centre Sud, devant Sanga Balende et Don Bosco, tous les trois qualifiés pour le Play-Off de la Division 1.

Mais en seconde période, Trésor Mputu a d'abord égalisé à la 51e minute, ramenant les deux équipes à un but partout, avant de délivrer la passe décisive à Rainford Kalaba pour le deuxième but de la victoire, à la 53e minute.

Les Cheminots de Lubumbashi ont pour leur part titularisé Mbala dans les perches, et dans le champ: Loso; Akim Musiela; Kabengele; Tshibuabua: Ngapini Moba; Manassé Mutatu; Manix Nengelwa; Alidor Kayembe et Ekole.

