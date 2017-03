Togo: Valorisation des produits forestiers secondaires

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) a accordé mercredi 244.000 dollars en soutien au Projet d'appui à la valorisation et à la modernisation des filières des produits forestiers non ligneux (PFNL).

Le but est de promouvoir et de valoriser les filières de produits forestiers non ligneux en vue de contribuer à la sécurité alimentaire

Les PFNL d'origine végétale sont classés en 8 catégories : aliments ; fourrage ; matière première pour la préparation de médicaments et de produits aromatiques ; matière première pour la préparation de colorants et de teintures ; matière première pour la fabrication d'ustensiles, d'objets d'artisanat et pour la construction; plantes ornementales; exsudats et autres produits végétaux.

Les PFNL d'origine animale sont également classés en 8 catégories: animaux vivants ; cuirs, peaux et trophées ; miel sauvage et cire d'abeille ; viande de brousse ; matière première pour la préparation de médicaments ; matière première pour la préparation de colorants ; autres produits animaux comestibles ; autres produits animaux non comestibles.

Environ 80% de la population des pays en voie de développement utilisent ce qu'on appelle les produits forestiers secondaires.

Selon Antonio Isaac Monteiro, le représentant de la FAO à Lomé, les produits non ligneux, malgré leur importance dans la vie des populations, ne sont pas pris en compte à leur juste valeur dans les initiatives de gestion des ressources naturelles même si il existe une prise de conscience accrue de leur contribution à certains objectifs environnementaux, tels que la conservation de la diversité biologique.