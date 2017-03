Burkina Faso: Améliorer la gestion des eaux usées, d'ici à 2030

Le Burkina Faso a célébré, le mercredi 22 mars 2017, la 25e Journée mondiale de l'eau, sous le signe de l'amélioration de la gestion des eaux usées, d'ici à 2030.

A l'occasion de la 25e Journée mondiale de l'eau, le pays des hommes intègres a opté de se pencher sur « les stratégies de valorisation des eaux usées ». Techniciens, partenaires techniques et financiers en matière d'eau et autorités se sont retrouvés à la Station de traitement de boues de vidange de l'ONEA de Zagtouli, dans la périphérie ouest de Ouagadougou.

« Autant nous avons accès à l'eau potable en quantité et en qualité, autant nous produisons des eaux usées », a reconnu le ministre de l'Eau et l'Assainissement, Ambroise Niouga Ouédraogo.

Sont constituées des eaux usées, les rejets issus des usages domestiques et agro-industriels tels que la toilette, la lessive, les travaux agricoles, les ruissellements pluvieux, etc. « On s'en débarrasse très souvent, sans une préoccupation ni pour leur contenu ni pour leur destination, une pratique non éco-citoyenne », a-t-il déploré.

Il y a nécessité de changer la donne. C'est pourquoi, l'exécutif fait désormais de l'amélioration continue de l'assainissement des milieux de vie des burkinabé, « une priorité nationale », inscrite dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

« Dans le but de traiter durablement ces questions, d'importants engagements et actes sont pris et mis en œuvre par le gouvernement », a informé M. Ouédraogo.

A l'en croire, il s'agit de la reconduction du Programme présidentiel d'urgence composante « eau et assainissement » pour cette année 2017, de l'exécution effective du Programme national d'assainissement des eaux usées et excrétas, de la construction des stations de traitement des boues de vidange...

Pour ce faire, le Burkina Faso peut compter sur ses partenaires techniques et financiers (PTF) en matière d'eau. La chef de file, Ulla Naesby Tawiah a réaffirmé leur engagement à soutenir le pays dans ces initiatives de gestion des eaux usées.

« Il faut traiter l'eau jusqu'à ce qu'on puisse la réutiliser dans la production agricole. L'eau est une ressource périssable, surtout les changements climatiques, la croissance démographique », a-t-elle soutenu.

La journée mondiale de l'eau a été instituée en 1993. Elle a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Pour cette année, le thème mondial est : « Eaux usées : pourquoi ? ».