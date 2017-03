Les Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel ont exprimé leur reconnaissance aux efforts… Plus »

Affirmant, par ailleurs, que toutes les dispositions à même de garantir le bon déroulement du scrutin ont été mises en place, M. Bedoui a indiqué que "la sécurité du citoyen algérien et la stabilité du pays sont une ligne rouge" et qu'il est interdit à quiconque, selon lui, de la franchir soutenant que "toute personne qui tenterait d'attenter à la sécurité du pays, trouvera en face un Etat fort de ses institutions constitutionnelles".

M. Bedoui a relevé, à ce propos, le "degré de conscience des citoyens" qui découle de leur connaissance des conditions difficiles traversées par l'Algérie durant la décennie noire et l'expérience amère qu'a vécue le pays ainsi que leur adhésion totale quant à la "préservation de la stabilité et la sécurité du pays".

Le ministre a estimé que la sensibilisation au sujet de l'importance de ces élections constitue "un facteur fondamental impliquant la société civile et les institutions de l'Etat", affirmant que "ces élections sont une étape importante de l'Algérie compte tenu du fait qu'elles permettront de préserver la sécurité et la stabilité du pays au moment où des d'autres Etats vivent des situations exceptionnelles".

