A l'occasion de la journée mondiale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année et des journées mondiales du conte et de la poésie, la médiathèque de la halle de la Gombe a organisé un spectacle mettant à l'honneur la langue française, le mardi 21 mars. C'était à l'Institut Français de Kinshasa. Au cours de cet événement, les élèves de différentes écoles de la capitale se sont relayés pour déclamer des poèmes. Des professionnels étaient aussi là.

La langue française regorge en elle plusieurs styles, plusieurs genres littéraires, entre autres, le conte et la poésie. Ces genres littéraires doivent également être promus. C'est dans ce sens que la médiathèque a invité quelques spécialistes du conte et de la poésie pour inviter les élèves dans un voyage littéraire.

Zoom

La République Démocratique du Congo est un pays francophone. Le Français est la langue officielle du pays, la langue des institutions ainsi que de l'enseignement. Mais, curieusement, de moins en moins des personnes s'expriment en Français dans le pays.

Le pire est que même dans les écoles, on retrouve des élèves qui s'expriment en Lingala. Conséquence, le niveau de la connaissance et de la maîtrise de la langue de Molière est faible au niveau de la jeunesse qui constitue l'avenir du pays, les futurs cadres du pays.

C'est ainsi que pour contourner cette difficulté et ce fléau qui s'érige en système dans l'éducation des jeunes, le Médiathèque qui est un département de l'Institut français en RDC, organise chaque année ces deux journées à l'intention de la jeunesse congolaise. Le but poursuivi est d'inciter les jeunes à la lecture et développer les arts chez les jeunes.

Car, selon la Médiathèque, la poésie et le conte sont des arts et ce sont des genres littéraires les plus négligés. Selon M. Fulgence Kabeya, responsable de la Médiathèque à la Halle de la Gombe de Kinshasa, la responsabilité d'éduquer la jeunesse revient à tous les éducateurs. Pour les parents, ils doivent initier leurs enfants à la lecture dès le bas-âge.

« Chaque parent peut apporter ne fût-ce qu'un petit livre à son enfant pour l'initier à la lecture », a-t-il proposé. A lui d'ajouter : « Il faut un effort au niveau du Gouvernement pour encadrer d'abord les enseignants.

Il faut que l'Etat organise des bibliothèques même dans des quartiers afin de faciliter la tâche aux plus démunis et de vulgariser la culture de la lecture».

Et les écoles qui ont la plus grande part dans cette affaire doivent organiser des bibliothèques afin d'augmenter le niveau du Français car quand les gens lisent beaucoup ils peuvent petit à petit améliorer leur parler.