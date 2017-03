N'y a-t-il pas moyen d'améliorer le score de la République Démocratique du Congo au prochain rapport Doing Business 2018 ? La question a taraudé les esprits dans le chef des dirigeants Congolais qui ne pouvaient plus s'expliquer comment, en dépit de moult réformes initiées dans le cadre des indicateurs pour l'amélioration du climat des affaires, que le Congo-Kinshasa soit parmi tant d'autres pays qui tiennent la queue au classement Doing Business effectué par la Banque mondiale.

En 2017, la RDC a occupé la 184ème place sur 189. Aussi, l'atelier organisé le mercredi, 22 mars 2017, au Kimpinski Fleuve Congo Hôtel, sous le haut patronage du Premier Ministre Samy Badibanga, a-t-il permis au Directeur Général a.i. de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), M. Robert Moustafa, de prendre le taureau par les cornes.

Ayant relevé d'une part, la faiblesse de l'appropriation institutionnelle, la faiblesse de l'administration publique et la faiblesse de la synergie entre le pouvoir central et les provinces, entraînant comme conséquence immédiate, l'insuffisance de la mise en œuvre des réformes sur terrain, qui ne tourne qu'autour de 50% dans la plupart des provinces.

Et, d'autre part, la faible communication observée autour de ces réformes, il a été bien pensé de cibler les principaux acteurs directement impliqués dans les évaluations Doing Business. Il s'agit bien des «Contributeurs» et des administrations chargées d'appliquer ces réformes.

Tel a été le but visé par cet atelier qui a connu la présence du Ministre d'Etat, ministre du Plan, Jean-Lucien Bussa, Représentant personnel du Premier Ministre ; du Ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, des dirigeants d'entreprises et chefs des administrations publiques, de nombreux responsables politiques à la base ainsi que des partenaires extérieurs qui accompagnent la RDC.

Dans son allocution à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation des contributeurs Doing Business sur les réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires, Robert Moustafa, Directeur Général a.i de l'ANAPI, a salué la présence des membres du Gouvernement, qui témoigne de leur implication dans l'assainissement du climat des affaires.

Il a fait savoir que cette présence marque aussi la détermination du pays à améliorer son image de marque, qui passe par l'afflux des investissements, dont l'impact dans le classement Doing Business n'est pas à démontrer.

Par ailleurs, au-delà des réformes initiées, il s'est appesanti sur la nécessité de la communication, en ce que les résultats escomptés exigent un travail en synergie, une osmose ainsi que la rigueur dans la mise en œuvre des réformes.

C'est pour que celles-ci soient connues et intégrées, encore que qu'il a été relevé que les points essentiels sur lesquels tablent la Banque mondiale dans la production de son rapport portent sur la procédure, le coût, le délai et la qualité des services.

Ainsi, après quelques recommandations retenues, il a été envisagé de prévoir une séance qui permettrait aux Contributeurs de décortiquer chaque indicateur dans les moindres détails, de façon à ce qu'ils aient une idée précise quant à ce, pour répondre avec objectivité aux préoccupations de la Banque mondiale.

Veiller à l'application des réformes initiées

Dans son intervention, le ministre d'Etat, ministre du Plan, Jean-Lucien Bussa a épinglé un déficit criant en matière des réformes, c'est qu'elles ne sont communiquées.

Mieux, elles souffrent d'un manque d'application effective sur terrain. Il a rappelé que même les Etats puissants ne s'empêchent d'initier des réformes. Resté de marbre, Jean-Lucien Bussa a soutenu que si les réformes sont connues, mieux elles sont appliquées sur terrain.

Moins elles sont connues, moins elles ne seront pas appliquées. Ainsi, il a plaidé non seulement pour une appropriation institutionnelle des réformes, mais aussi pour leur suivi.

Aux privés, notamment les Contributeurs, il leur a demandé d'accompagner le Gouvernement dans la communication des réformes auprès de leurs membres. Dès lors que le climat des affaires est assaini, la RDC connaîtra un meilleur avenir, a-t-il fait savoir.

Des indicateurs retenus

Des exposés brefs, mais pointus ont été donné tour à tour par des responsables clés ayant en charge la gestion des indicateurs qui seront pris en compte par la Banque mondiale dans son rapport Doing Business 2018.

Il s'agit notamment de six indicateurs suivants : création d'entreprises ; permis de construire, commerce transfrontalier ; transfert de propriété, raccordement à l'électricité et paiement taxes et impôts. Pour le Guichet unique création d'entreprises, il a été noté la consolidation des acquis et le progrès.

A travers le centre unique d'accomplissement des formalités de création d'entreprise, lieu d'oublier le difficile parcours du combattant.

Car, l'objectif étant de faciliter et simplifier le processus de création d'entreprise en RDC. Pour le commerce transfrontalier, de la lenteur des tâches administratives dans la procédure d'import-export à la DGDA, notamment, le pré-dédouanement, le dédouanement et le post dédouanement, beaucoup d'efforts ont été fournis.

Ainsi, il a été démontré qu'en 2017, il y a eu la rationalisation de la procédure et l'intégration de toutes les structures intervenant, avec implication de la réduction de délai.

A propos de l'indicateur Transfert de propriété, il était question de simplifier la procédure de transfert, la réduction de délai et du coût. Alors qu'avant, les frais proportionnels pour la mutation immobilière oscillait entre 3 et 15%, il est passé de 15 à 3% de la valeur vénale.

Pour l'indicateur permis de construire, il y a eu la simplification du mode de calcul de la taxe de bâtisse et la réduction de nombre de procédure.

S'agissant du raccordement à l'électricité moyenne tension, l'on a fait noter la mise en place du guichet unique de traitement des dossiers, la mise en ligne du site SNEL des formulaires OVD et la réduction du temps de traitement des dossiers.

Enfin il y a l'indicateur paiement des impôts et taxes. Ici, le résultat est l'unification des échéances de déclaration et paiement des impôts, cotisations sociales et cotisations patronales.

Le tout se fait au guichet unique au 15ème jour du mois, ainsi que la réduction du nombre d'interlocuteurs, parce qu'il y a désormais quatre structures unifiées.