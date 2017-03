Il a participé et intervenu au 14e Congrès Mondial des Professeurs de français Liège/Belgique, au 24e Congrès de l'Association des études française en Afrique australe à Harare/Zimbabwe, au 22e congrès de l'association des professeurs de français d'Afrique et Océan indien à Yaoundé/Cameroun, à la session de formation sur le jeu en classe de français organisée par l'université Makerere à Kamapal en Ouganda et enfin, au 2e colloque international organisé par le département français de l'université de Ghana Legon à Accra Ghana.

Patrick Ongwal-Ayi n'est pas n'importe qui. Tenez ! Il est membre de l'Association belge des professeurs de français, ABPF, et de l'Association des didacticiens du français en RDC. Il est détenteur d'un diplôme approfondi de langue française, niveau maîtrise, domaine: lettres et sciences humaines.

Plus d'une personne estime que la francophonie ne se limite qu'à l'aspect linguistique. Certains ne se penchent que sur l'admiration de son aspect littéraire et sur la teneur de ses règles. Cette idée n'est pas partagée par Patrick Ongali-Ayi, un des grands ténors du cours de français.

C'était au cours d'une interview exclusive accordée ce lundi 20 mars 2017. Au passage, il a proposé une méthode si riche pour sauvegarder le français et diminuer sa tension, étant donné que la langue de Molière est riche en règles et exceptions.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.