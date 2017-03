Afrique de l'Ouest: Foire internationale d'Abidjan - Souleymane Diarrassouba donne le top départ

A en croire l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les relations entre les gouvernements nigérians et ivoiriens sont très bonnes.

C'est parti pour la 3e édition de la Foire internationale d'Abidjan (Fia). Qui a ouvert ses portes ce mercredi 22 mars, à Ivoire Golf club d'Abidjan-Cocody, en présence du ministre du Commerce de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire S.e. Mme Ifeoma Jacinte Akabogu-Chinwuba de l'ambassadeur du royaume du Maroc en Côte d'Ivoire S.e M. Abdelmalek Kettani, et de nombreux invités de marques.

Pour cette édition 2017, les organisateurs ont choisi le thème : « L'entrepreneuriat comme solution au chômage et à la lutte contre la pauvreté ». Selon la commissaire générale de cette foire, Hadja Bakayoko, il s'agit non seulement de faire la promotion de l'auto-emploi mais aussi valoriser l'intégration économique et commerciale entre les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), à travers la découverte de potentialités économiques, culturelles et touristiques des pays participants. Pour elle, le choix de la République fédérale du Nigeria comme pays invité d'honneur de la Fia est justifié. Car, « c'est un pays qui est entreprenant, donc nous avons voulu qu'il vienne partager les différentes expériences qu'il a déjà eu dans ce domaine » dit-elle. Avant d'ajouter qu'une forte délégation d'entreprises marocaines, en plus des entreprises nationales et sous régionales, prend part à cette Foire internationale d'Abidjan qui prendra fin le 2 avril.

Elle confie que les deux précédentes éditions de la Fia donnent des perspectives intéressantes : Création de la maison Algéro-ivoirien, mise en place d'un partenariat entre Maroc export et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), des jeunes start-up ont pu démarrer leur activité grâce à la foire. Cependant pour 2017, Hadja Bakayoko et son équipe entendent innover. Trois prix seront dotés d'une enveloppe de 10 millions de Fcfa pour financer des projets. « Nous avons déjà réceptionné plusieurs projets pour le prix du jeune entrepreneur dans les domaines du Commerce, de l'agriculture et des Tic ». Sans oublier des panels et conférences publiques au menu.

A en croire l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les relations entre les gouvernements nigérians et ivoiriens sont très bonnes. « Maintenant il s'agit de diversifier l'aspect commercial pour augmenter les recettes des différents pays. Le thème choisi pour cette édition est très propice, parce que entrepreneuriat à diminuer le chômage et à lutter contre la pauvreté », a-t-elle affirmé.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a profité de cette tribune pour rassurer les entrepreneurs sur la mise en place prochaine du fond de garantie pour booster les Pme et de la création de l'agence des Pme.