Afrique du Nord: Les pays arabes ont besoin de complémentarité économique et davantage d'investissements

Amman — Des experts en économie ont affirmé que les pays arabes ont aujourd'hui besoin de complémentarité économique et davantage d'investissements, soulignant que la 27e session du Sommet arabe, prévue fin mars en Jordanie, doit focaliser sur la réalisation de projets communs et la croissance socio-économique arabe.

Dans des déclarations à l'APS, les experts ont mis en exergue l'importance de mettre en place des projets industriels pourvoyeurs de postes d'emploi et qui permettent de réaliser une forte croissance économique et améliorer la balance commerciale arabe avec les autres ensembles économiques internationaux et renforcent également le volume du commerce interarabe.

Dans ce contexte, M. Kacem al Hamouri, expert en économie et professeur à l'université d'el Yarmouk (Jordanie) a indiqué que les pays arabes "doivent tirer profit de leurs richesses".

Il a ajouté que cela "doit amener les politiques et dirigeants arabes à reconnaitre que les Arabes n'ont d'autres alternatives que la coopération entre leurs pays et que ce sommet est une occasion pour se rencontrer et examiner les moyens de réaliser la complémentarité économique arabe".

Pour sa part, M. Kheir Abou Sailik, président de la commission de l'économie et de l'investissement de la Chambre des députés jordanienne, a fait savoir que les problèmes économiques que rencontrent la région arabe exigent une conjugaison des efforts pour aplanir les obstacles notamment dans cette conjoncture particulière, appelant par la même occasion à réactiver les commissions économiques arabes notamment le marché arabe commun.

Il a en outre indiqué que le sommet se penchera sur des dossiers politiques, sécuritaires et économiques en particulier.

Pour réduire le cercle de la violence dans certains pays arabes, nous avons besoin d'investissements ,de complémentarité économique arabe, mettre en place des projets communs et ouvrir les postes frontaliers pour garantir la libre circulation des marchandises" a-t-il affirmé.

M. Abou Sailik a relevé que le dossier sécuritaire est l'un des dossiers les plus importants qui seront abordés lors du prochain sommet arabe, car la croissance "ne peut se réaliser dans un climat sécuritaire instable".

De son côté, le directeur général de l'Association des banques de Jordanie, M. Adli Kandah a affirmé que les pays arabes doivent focaliser sur les projets communs appelant à mettre en place des réseaux économiques arabes.

Le même intervenant a estimé que le monde arabe "a besoin actuellement d'un consensus pour trouver une solution urgente à la crise en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye dans le cadre d'un accord régional". L'expert Maher al Mahrouk a souligné, quant à lui, que les réunions prévues en marge du Sommet arabe, notamment celles du Conseil économique et social "seront une occasion pour mettre en avant la nécessité de respecter les clauses de la convention arabe de libre échange .

Il a relevé que certains pays arabes ne respectent plus la convention en imposant des taxes douanières, exprimant son souhait de voir des décisions dans ce sens en vue de faciliter les échanges inter arabes.

Il a affirmé que la libre circulation des marchandises entre les pays arabes favorisera l'investissement entre les pays et "renforcera la réalisation des projets".