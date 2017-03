Congo-Kinshasa: Les besoins humanitaires dépassent la capacité d'intervention dans la province du Tanganyika, selon l'ONU

À Kalemie, la délégation a visité le site de Kalunga, où vivent environ 17.000 personnes et où des ONG fournissent des services d'urgence en matière d'eau et de soins de santé.

Ces deux territoires qui représentent près de 75% de la population déplacée, sont les plus touchés par la violence qui ravage les communautés Luba et Twa.

Le Coordonnateur humanitaire a dirigé une délégation de haut niveau d'agences des Nations Unies, de bailleurs de fonds et d'ONG lors d'une visite de trois jours dans les territoires de Kalemie et de Manono afin d'attirer l'attention sur les besoins de la province de Tanganyika.

Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), Mamadou Diallo, a attiré mercredi l'attention sur la violence qui sévit dans la province du Tanganyika au sud-est du pays depuis juillet 2016 et a forcé plus de 370.000 personnes à fuir leurs domiciles.

