Algérie: Handisport/Grand Prix Fazza (2è journée) - Record du monde pour Djelal et neuf nouvelles médailles pour l'Algérie

Dubai — Les athlètes algériens continuent de se distinguer au Grand Prix international Fazza d'athlétisme handisport à Dubaï, un des meetings cotés du Comité paralympique international (IPC), en remportant, mardi lors de la seconde journée, neuf nouvelles consécrations dont quatre or et en signant un autre record du monde, réalisé par la lanceuse Safia Djelal au concours du javelot de sa classe (F57).

La triple championne du monde du javelot, Safia Djelal a établi un nouveau record du monde de sa spécialité avec un jet à 25,95m (24 centimètres de plus que son ancien record) et une table de cotation de 1066 points, lors du concours où, comme d'habitude, les deux classes (F56-57) ont été jumelées et à l'issue duquel les athlètes sont départagées par la table de cotation (total).

La seconde place du concours est revenue à sa compatriote et double médaillée de bronze aux derniers jeux Paralympiques, Nadia Medjmedj (20,71m et un total de 927pts), signant un nouveau record d'Afrique de sa classe (F56), devant l'Allemande Martina Willing (20,67m et un total de 925pts).

Ce record du monde de la participation algérienne s'ajoute à celui réalisé 24 heures avant par la lanceuse du javelot (F33), Asmahan Boudjadar. Cette dernière a décroché une nouvelle médaille d'or du javelot (F32/33), assortie d'un record d'Afrique avec 5,88m et un total de 917pts.

L'argent a été gagné par sa compatriote Mounia Gasmi (4,86m et 589pts à la table de cotation) et le bronze par l'Emiratie Noura Alketbi (4,13m et 360pts).

La 3è consécration algérienne a été l'oeuvre de Lahouari Bahlaz au disque (F32) avec un 16,84m réussi lors de sa deuxième tentative qui constitue, en même temps, un nouveau record continental. Le podium a été complété par l'autre Algérien Karim Betina, 3è avec un jet à 14,79m et Serbus Frantisek (République tchèque), second avec 16,33m.

La dernière médaille d'or des Algériens lors de cette seconde journée a été obtenue par le sprinteur Sofiane Hamdi au 400m (T36/37), bouclé en 53.73, devant le Britannique Paul Blake (56.19) et l'Egyptien Mohamed Fathala (56.77).

Dans l'épreuve du 400m (T11/12/13), Mohamed Fouad Hamoumou a pris la 2è position en 50.43, derrière le Namibien Nambala Johannes (49.01) et devant l'Iranien Mashhadian Khouzani (51.78).

Par contre, Kamel Kardjena s'est contenté d'une médaille de bronze au javelot (F33) avec un jet à 18,27m, derrière le vainqueur du concours, le champion paralympique allemand Daniel Scheil (22,60m) et le Saoudien Hani Alnakhli (19,32m).

Au 400m (T51/52), l'Algérien Mohamed Berrahal s'est classé 5è avec un chrono de 1:19.30 dans une épreuve dominée par le Japonais Sato Tomoki (59.80), Beat Boesch (Swaziland) en 1:04.77 et le Portugais Mario Trindade (1:06.98). Néanmoins, la performance de Berrahal constitue un nouveau

record d'Afrique de la spécialité de sa classe (T51).

Il est à rappeler que lors de la 1re journée du Grand Prix de Fazza, les athlètes algériens avaient remporté huit médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze), avec à la clé un record du monde de Boudjadar (javelot) et un record d'Afrique pour Berrahal au 200m (T51).

Résultats des Algériens lors de la 2è journée du Grand Prix Fazza:

Médaillés d'or (quatre):

Safia Djelal (Javelot, classes jumelées F56/57) et un record du monde (F57)

Asmahan Boudjadar (Javelot, F32/33) et un record d'Afrique

Bahlaz Lahouari (Disque, F32) et un record d'Afrique

Sofiane Hamdi (400m, T36/37)

Médaillés d'argent (trois):

Mohamed Fouad Hamoumou (400m, T11/12/13)

Mounia Gasmi (Disque, F32/33)

Nadia Medjmedj (Javelot, F56/57) et un record d'Afrique (F57)

Médaillés de bronze (deux):

Karim Betina (Disque, F32)

Karim Kardjena (Javelot, F33).