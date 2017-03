Algérie: Affaire Laceuk Ali - Le tribunal de Tizi-Ouzou condamne les auteurs à la peine capitale

Les Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel ont exprimé leur reconnaissance aux efforts… Plus »

Lors du procès, Me Rabah Saadoune, avocat de la partie civile a insisté sur "la cruauté de ce crime crapuleux", relevant que même si les quatre accusés ont nié les faits devant le tribunal criminel, le rapport médico-légal et l'expertise réalisée sur la voiture de F.K --qui a servi au transport du corps sans vie de Laceuk pour le jeter dans un puits-- étaient sans appel. Il a demandé l'application de la loi dans toute sa rigueur.

Laceuk Ali a été ligoté, agressé sexuellement et égorgé, selon le rapport médicolégal. Son corps a été enroulé dans un sac auquel ont attaché deux parpaings, avant d'être jeté au fond d'un puits ou le cadavre sera découvert plus tard par un agriculteur qui s'apprêtait à irriguer son champ.

Après avoir été expulsé de France pour séjour illégal, ce même individu est entré en contact avec la victime et a réussi à la mettre en confiance et à la convaincre de le suivre jusqu'à Naciria (wilaya de Boumerdes) pour l'aider à obtenir un visa.

Au terme d'un procès, qui a duré toute la journée et des délibérations de plusieurs heures, B.M, B.A, F.K et B.L, ont été reconnus coupables d'enlèvement et d'homicide volontaire avec préméditation par le tribunal criminel qui a refusé de leur accorder des circonstances atténuantes plaidées par la défense sous réserve, a-t-on précisé.

