Maroc: Cérémonie d'accueil officiel à Rabat de SM le Roi Abdallah II de Jordanie

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, mercredi à la place du Mechouar au Palais Royal de Rabat, la cérémonie d'accueil officiel du Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, en visite officielle au Maroc.

A son arrivée à Bab Assoufara, en provenance de l'aéroport Rabat-Salé, le cortège des deux Souverains, SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II, a été escorté par un escadron de la cavalerie de la Garde Royale jusqu'à la place du Mechouar.

Cet escadron, qui escorte le cortège de SM le Roi lorsque le Souverain accueille des hôtes de marque, a conféré un caractère distingué à cette cérémonie d'accueil officielle réservée à SM le Roi Abdallah II dans la Capitale du Royaume, à la mesure des liens de fraternité et d'amitié unissant les deux pays.

A la place du Mechouar, SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, et le Souverain du Royaume hachémite de Jordanie, ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue à SM le Roi Abdallah II.

SM le Roi Mohammed VI et Son Illustre hôte ont, par la suite, passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant que SM le Roi Abdallah II, accompagné de Son Altesse le Prince Ghazi Bin Mohammad Bin Talal, Premier conseiller du Souverain hachémite pour les Affaires religieuses et culturelles, ne soit salué par le Chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les Conseillers de SM le Roi, les membres du gouvernement, le haut-commissaire au Plan, le haut-commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification et le haut-commissaire aux Anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

SM le Roi Abdallah II a également été salué par le premier président de la Cour de Cassation, le procureur général du Roi près cette Cour, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour des comptes, le procureur général du Roi près cette Cour, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, le président du Conseil national des droits de l'Homme, le médiateur du Royaume, la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le président du Conseil de la Concurrence et le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes.

Le Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie a aussi été salué par le directeur du secrétariat particulier du SM le Roi Mohammed VI, le chambellan de SM le Roi, l'historiographe du Royaume, porte-parole du Palais Royal, le directeur de la Cour Royale, des chargés de missions au Cabinet Royal, le doyen du corps diplomatique accrédité à Rabat, les chefs des missions diplomatiques accrédités à Rabat, les officiers supérieurs de l'état-major général des Forces Armées Royales, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, le Wali de la région de Rabat-Salé-kénitra, des élus et des représentants des autorités locales.

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a ensuite été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant SM le Roi Abdallah II de Jordanie, composée notamment de M. Hani Al-Malki, Premier ministre jordanien, M. Fayez Tarawneh, chef du cabinet royal hachémite, M. Ali Al Fazaa, conseiller du Souverain jordanien, M. Abdallah Ourikat Al Adouan, conseiller du Souverain jordanien, ordonnateur du conseil national des politiques, M. Manar Dabbas, directeur des Affaires politiques au Cabinet royal hachémite, et M. Ali Hassan El Kayed, ambassadeur du Royaume Hachémite à Rabat. SM le Roi Mohammed VI a également été salué par les membres de l'ambassade de Jordanie.

Le Souverain Hachémite a ensuite été salué par les membres du comité d'honneur, qui comprend notamment le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid et l'ambassadeur de SM le Roi au Royaume Hachémite de Jordanie, M. Mohamed Sitri.