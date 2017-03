Algérie: Forum économique algéro-espagnol d'Oran - La 6è édition dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire

Oran — La sixième édition du Forum économique algéro-espagnol d'Oran, tenue mercredi, a été dédiée au secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire.

Dans une allocution d'ouverture de cette rencontre, marquée par la présence de représentants des ministères de l'Industrie et des Mines, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de l'ANDI et de l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Alejandro Polanco et d'opérateurs algériens et espagnols, le wali d'Oran, Abdelghani Zaalane a notamment mis en exergue les atouts dont dispose la région de l'Oranie dans ce domaine, appelant à davantage de coopération et d'investissement en amont et en aval de la filière.

Pour sa part, la directrice d'études au ministère de l'Industrie et des Mines, Nabila Sahnoune a mis en exergue la complémentarité des deux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, qui contribuent en terme de valeur ajoutée, entre 40 et 50 pour cent par rapport au produit intérieur brut, avec un effectif de 156.000 emplois pour un total de 23.000 entreprises et un volume d'exportation annuel de 400 millions de dollars.

L'Algérie a mis en avant des actions stratégiques du secteur agricole à travers la mise en place de consortiums multisectoriels pour la promotion des exportations, en plus de la création prochaine d'un pôle agro-alimentaire dans le cadre du programme pro-Europe "P3A", a-t-elle souligné.

De son côté, le directeur général de Casa Del Mediterranéo, Miguel Oliveros a, dans son intervention, souligné la disponibilité de l'institution qu'il dirige pour rapprocher la communauté d'affaires algériennes pour l'accompagner dans sa quête de croissance.

"Il y a une nouvelle voie dans les relations d'affaires entre les opérateurs économiques de deux pays qui manifestent leurs intérêts pour la concrétisation de projets futurs mutuellement bénéfiques", a-t-il déclaré.

"L'Algérie dispose d'un potentiel qui a, pour nous, une signification importante compte tenu des relations stratégiques, énergétique et économique. C'est un pays clef dans la croissance de la méditerranée", a-t-il ajouté.

Dans un point de presse en marge de ce forum, l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Alejandro Polanco a affirmé que "l'Espagne, à travers ses institutions et ses entreprises, est disposée à aider et contribuer au processus de diversification de l'économie algérienne", citant des exemples

concrets de partenariat entre les deux pays, les entreprises mixtes "Dulcesol" et "Fertial", outre le projet de la culture sous serre des oliviers à Ouargla, appelé à développer l'industrie agro-alimentaire. il a annoncé la présence de 200 entreprises sur le sol algérien.

En marge d'une table ronde sur les opportunités d'affaires dans les secteurs agricole et agro-alimentaire, le président de "Algérian export consortium", Chakib Boublenza a déclaré à l'APS, "notre objectif est d'atteindre 10 millions de dollars US en 2017, expliquant que l'Espagne est un partenaire privilégié".

La société "Prodalex", qu'il représente, exporte, entre autres produits, le caroubier dans 25 pays, a-t-il fait savoir indiquant que ce consortium regroupe plusieurs opérateurs algériens dans plusieurs branches dont celles des plantes aromatiques et médicales, les huiles végétales et le machinisme agricole.