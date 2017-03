Maroc: Le Maroc est-il en mesure de se payer le luxe des bus électriques ?

Le surcoût à l'achat est ainsi contrebalancé par ces économies sur la durée de vie du véhicule. Et ce d'autant plus que l'électricité qui alimente ces véhicules, achetée la nuit en heures creuses, coûte moins cher que les carburants fossiles utilisés par les moteurs à explosion.

Selon certaines estimations, il faut débourser 230.000 euros pour un minibus électrique de 22 places et entre 40 et 80.000 euros pour une batterie au lithium sans parler de la question des aménagements de la voirie, des frais d'installation et de formation des conducteurs et des bornes de recharge devant être installées dans chaque terminus de ligne

Il s'agit de 10 trolleybus de nouvelle génération de 12 m de long et qui peuvent parcouvrir une distance quotidienne de plus de 300 km chacun sans immobilisation prolongée des véhicules en vue d'en recharger des batteries qui pèsent 1 tonne chacune.

