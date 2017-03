Ile Maurice: L'organisation DIS-MOI demande la libération d'un écologiste malgache

«Nous avons des raisons de croire que Clovis Razafimalala est un prisonnier d'opinion maintenu en prison pour ses convictions politiques.» C'est ce qu'écrit Lindley Couronne, directeur de l'organisation DROITS HUMAINS OCEAN INDIEN (DIS-MOI), dans un communiqué de presse émis ce mercredi 22 mars 2017. DIS-MOI demande que soit libéré Clovis Razafimalala.

Ce Malgache est un écologiste qui a été arrêté en 2016. «Il a été accusé d'avoir incité à la rébellion et à la destruction de biens publics, lors d'une manifestation des opérateurs de vanilles contre les trafiquants de bois de rose», écrit le site d'information madagascar-tribune.com.

Région Sud-Ouest de l'Océan indien - DIS-MOI demande la libération de l'activiste malgache Clovis Razafimalala

Depuis son arrestation par les forces de l’ordre le 16 septembre 2016, le militant écologiste malgache Clovis Razafimalala est maintenu en détention. Ce militant, coordonnateur de la coalition Maroantsetra – Lampogno, connu pour sa lutte contre le trafic illicite des ressources naturelles du pays a été arrêté sur une charge de « rébellion, de destruction de documents et de biens publics ainsi que d’incendie volontaire » dans la ville de Maroantsetra alors qu’il n’y était pas. DIS-MOI (DROITS HUMAINS OCEAN INDIEN) condamne avec la plus grande fermeté cette arrestation arbitraire. Nous avons des raisons de croire que Clovis Razafimalala est un prisonnier d’opinion maintenu en prison pour ses convictions politiques.

DIS-MOI est une organisation des droits humains régionale basée à Maurice qui œuvre pour la promotion et la défense des droits humains dans le sud-ouest de l’océan Indien: Madagascar, Comores, Seychelles et Maurice. DIS-MOI s’appuie sur les instruments des droits humains internationaux tels la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Déclaration universelle des droits de l’homme pour consolider les droits humains dans cette région du monde. DIS-MOI demande solennellement aux autorités malgaches de libérer immédiatement Clovis Razafimalala car l’arrestation arbitraire d’un citoyen pour ses convictions politiques ne peut être tolérée au XXIe siècle. L’arrestation arbitraire et la détention de ce militant écologiste nous inquiète mais nous sommes convaincus que les autorités malgaches sauront se ressaisir. La région et le monde entier sont particulièrement attentifs à ce que l’État malgache démontre, par les faits et non seulement par la rhétorique, qu’il est respectueux de l’état de droit. Lindley Couronne Directeur, DIS-MOI