Ile Maurice: Enquête policière - Navind Kistnah aux premières loges

Le paysage bancaire à Maurice se modifie. La Trade and Development Bank aussi appelée la PTA Bank… Plus »

De fil en aiguille, il s'est tissé des liens avec des propriétaires de chevaux et a acquis un poulain qui a remporté quelques victoires en 2016. Le restaurateur est souvent aperçu dans les loges en compagnie de son épouse lors des journées de courses. Et bien souvent les samedis soir, ses proches et lui se donnent rendez-vous dans la salle VVIP d'une boîte de nuit sur le littoral nord du pays pour faire la fête.

Dans la vague «viré mam» en 2014, Gianchand Dewdanee se retrouve au MSM. Bien vite, il se rapproche des principaux dirigeants. En l'espace de quelques mois, il devient businessman et envisage même d'exporter de la farine vers Madagascar. Il s'enregistre comme tel auprès du ministère du Commerce. La police a maintenant des raisons de croire qu'il est impliqué dans la tentative d'importer la plus grosse cargaison de drogue dans l'histoire du pays.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.