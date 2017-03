Ile Maurice: La Trade and Development Bank installe son second siège social à Maurice

Le paysage bancaire à Maurice se modifie. La Trade and Development Bank aussi appelée la PTA Bank installera son second siège social à Maurice. Son Board of Governors y a déjà donné son aval. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse du Prime Minister's Office ce mercredi 22 mars.

La Trade and Development Bank a son siège social à Bujumbura au Burundi. Cette institution financière africaine établie en 1985 a des antennes à Nairobi au Kenya, à Harare au Zimbabwe et à Ebène. Elle entend donc rehausser le statut de son antenne mauricienne. Elle se propose de construire une tour pour abriter son second siège social.