Alger — Les 2èmes Journées nationales du Théâtre expérimental prévues à El Eulma du 26 au 31 mars mettront en compétition huit pièces dont deux de Tunisie et une autre d'Egypte, a indiqué mercredi à Alger Sofiane Boumerdes, président de l'Association "Milev pour le théâtre et les arts du spectacle", organisatrice de la manifestation.

"Et'Telt El Khali" et "Sous sol" (Théâtre régional d'El Eulma), "Houdoue", (TR.Tamanrasset), "Ana wel maréchal" (TR.Oran) et "Ach qelbek mat" (TR.Constantine) ainsi que "Thawret El Mawra" et "Rich En'Nâam"(Tunisie) et "Koullouna Laha" (Egypte), se disputeront les prix de l'Oiseau d'Or, d'Argent et de Bronze.

Ils honoreront les meilleurs spectacle, mise en scène et texte. Trois autres prix dédiés aux meilleurs rôles masculin et féminin et celui de la meilleure scénographie, seront également décernés.

En marge de la manifestation, des conférences sur l'apport du théâtre aux sociétés arabes en mutation, animées par des académiciens algériens et de pays arabes, ainsi que des masters-class sur les techniques de montage dans le 4e art, sont programmés.

Lectures poétiques, expositions de peinture et hommages à des personnalités du 4e art sont également prévus à ces 2èmes Journées nationales du Théâtre expérimental organisées par le Théâtre régional d'El Eulma.