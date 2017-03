Algérie: Dotation prochaine du complexe Hammam Guergour (Sétif) d'installations sportives

Constantine — Le complexe thermal Hammam Guergour (Sétif) sera doté d'installations sportives pouvant constituer une "alternative" aux stages des équipes sportives algériennes effectués à l'étranger, a-t-on appris mercredi auprès du directeur général de l'entreprise de gestion touristique de l'Est (EGT Est).

En phase de réhabilitation depuis juin 2016, ce complexe sera équipé de terrains de football et omnisports susceptibles d'offrir aux sportifs algériens "un cadre idoine pour accomplir leurs stages de préparations" proposant, en outre, une large gamme de soins développés selon les standards internationaux, dont des "soins de confort", a affirmé à l'APS, M. Saïd Boudraâ.

Classée troisième à l'échelle mondiale pour la qualité de ses eaux radioactives, le complexe thermal Hammam Guergour, culmine à une altitude de 700 mètres et s'adresse non seulement à une clientèle en quête de cure thermale, mais aussi aux sportifs et aux adeptes de randonnées pédestres, dans un "cadre sécurisé et naturel de toute beauté", a indiqué cette même source.

Faisant savoir qu'un "Akham" (maison traditionnelle) sera également construit au niveau de ce complexe, pour ajouter "un cachet traditionnel" au paysage déjà pittoresque des lieux, M. Boudraâ a ajouté que des mets culinaires spécifiques seront proposés aux visiteurs pour faire connaitre des pans de la culture de la région.

Le directeur général de l'EGT Est a, par ailleurs, mis en exergue la mise en place d'un nouveau service, une mini cures de cinq (5) jours au profit de jeunes mamans qui souhaitent bénéficier d'une cure de remise en forme et de régénérescence suite à un accouchement et ce, en plus des cures habituelles de 15 jours notamment.

Selon ce même responsable, l'activité au sein de ce complexe thermal relevant de l'EGT Est, n'est pas interrompue depuis l'entame de la première tranche des travaux de réhabilitation, lesquels sont exécutés "sans occasionner de gêne aux visiteurs".

L'objectif, a-t-il souligné, est de donner à cet établissement une "nouvelle dimension" avec une ambiance semblable à celle prévalant aux nombreuses stations thermales à l'échelle internationale.

S'agissant de la réhabilitation des hôtels Chelia (Batna) et les Hammadites (Bejaia), gérés par l'EGT Est, ce même responsable a affirmé qu'un avis d'appel d'offres sera lancé d'ici la fin du mois de mars en cours pour sélectionner les entreprises qui seront chargées de l'opération, visant à hisser ces infrastructures hôtelières aux standards internationaux.

L'entreprise de gestion touristique de l'Est, compte six (6) unités, à savoir trois hôtels urbains (les hôtels Cirta et Panoramic à Constantine et le Chelia à Batna), deux hôtels balnéaires (les Hammadites à Bejaia et le Bougaroun à Collo) ainsi que le complexe thermal Hammam Guergour (Sétif), a-t-on encore précisé.