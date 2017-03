Algérie: Sonatrach oeuvre à la construction et la réhabilitation de plus de 1.300 km de réseau de transport en 5 ans

Oran — Le groupe Sonatrach oeuvre, à travers sa filiale de Transport par canalisation (TRC), à la construction et la réhabilitation de plus de 1.300 kilomètres de réseau sur la période allant de 2017 à 2021, en plus de stations de compression et de pompage, a-t-on appris mercredi à Oran du vice-président du TRC de Sonatrach.

Dans une communication présentée dans le cadre du NAPEC 2017 ouvert mardi, Arbi Bey Slimane a indiqué que "Sonatrach prévoit, à horizon 2021, la construction et la réhabilitation de 1.300 km de canalisations afin de faire face à une demande de transport des hydrocarbures de plus en plus croissante".

Il est également prévu la construction de 4 stations de compression et d'une station de pompage, ainsi que l'inspection par outils intelligents de 7 canalisations d'une longueur cumulée de plus de 1.800 km (ré-enrobage), a-t-il ajouté.

Ces projets entrent dans le cadre d'un plan de développement et de réhabilitation du réseau de transport à moyen terme (2017-2018), a-t-on précisé de même source.

Ce plan de développement permettra au réseau de transport par canalisation de Sonatrach d'atteindre, à l'horizon 2021, une capacité de transport de plus 420 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) et une longueur d'environ 22.000 km, a-t-on noté.

Le même responsable a mis en exergue le rôle jugé important des nouvelles technologies dans le domaine du transport de produits de l'énergie, soulignant "en tant qu'opérateurs en réseau de Pipeline, nous considérons que la technologie est au coeur de notre métier".

"Nous aspirons à utiliser les technologies les plus pointues dans ce domaine dont l'objectif principal et permanent "est le transport des hydrocarbures dans le respect de la sécurité et de l'environnement", a ajouté M. Arbi Bey.

Il a estimé que cet objectif n'est possible que par la mise en oeuvre d'un plan de maintenance, de développement et de réhabilitation, destiné à conserver l'intégrité des ouvrages, leur longévité et la fiabilité de leur exploitation par l'utilisation maîtrisée des outils les plus modernes et des solution les plus efficaces.

A février 2017, le réseau de transport est doté de 22 systèmes de transport par canalisation d'une longueur globale de plus de 22.000 km et d'une capacité de transport de 381 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)/an, articulé autour de 37 canalisations dont 16 gazoducs, 82 stations

de pompage et de compression, 127 bacs de stockage d'une capacité de 4 millions de mètres cubes et de 3 ports pétroliers, entre autres.