Algérie: Plusieurs évènements internationaux importants prévus au pays

Oran — Plusieurs évènements internationaux importants liés au secteur de l'énergie sont prévus dans les mois à venir, notamment l'Expo 2017 à Hassi Messaoud (Ourgla), les 11e Journées Scientifiques et Techniques (JST 2017) de Sonatrach et la 8e édition de la conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière (NAPEC 2018), a-t-on appris en marge de la 7ème édition du NAPEC, qui se poursuit au Centre des Conventions (CCO) d'Oran.

La prochaine édition du NAPEC aura lieu du 27 au 30 mars 2018 à Oran et sera consacrée à l'exploration et la production des hydrocarbures, ont indiqué les organisateurs.

Auparavant, la 7e édition du salon professionnel international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers aura lieu à Hassi Messaoud (Ouargla) du 31 octobre au 2 novembre 2017.

"Hassi Messaoud Expo" est une exposition commerciale internationale axant sur le secteur pétrolier et gazier en Algérie. Cet événement est une plate-forme dédiée aux géants de l'industrie afin de se rencontrer et de discuter du potentiel de croissance et de la position actuelle du secteur pour une évaluation du marché et de ses tendances, a-t-on souligné.

Considéré comme l'un des événements principaux en Algérie entièrement dédié au secteur pétrolier et gazier, "Hassi Messaoud Expo" verra la participation de leaders du marché de l' industrie pétrolière et gazière, de distributeurs et de fournisseurs de produits, services et technologies

liés au secteur des hydrocarbures. Les sociétés présenteront leur gamme de produits et de services tels que le GNL, la géophysique et la géologie, des équipements, des machines et des technologies pour le raffinage, le traitement et la pétrochimie, les machines de forage et les technologies liées à l'entretien des puits, la technologie onshore et offshore, les équipements de laboratoire, les services de vente et de distribution, des outils et de l' équipement électrique, le transport, la logistique et les pipelines.

L'autre rendez-vous énergétique important concerne la tenue de la 11ème édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach (JST 11) qui auront lieu à Oran, du 19 au 22 novembre 2017.

Placée sous le thème central "innovation et partenariat, dans un contexte mondial de transition énergétique", la prochaine édition des JST constituera une opportunité pour se projeter qualitativement dans le futur, à la lumière des mutations géostratégiques en cours et des progrès technologiques fulgurants, a-t-on souligné sur le site de Sonatrach.