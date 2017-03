Algérie: Arrestation à Alger de plus de 3000 individus impliqués dans diverses affaires

Alger — Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté en février dernier plus de 3000 individus impliqués dans plus de 200 affaires de détention et d'usage de stupéfiants et de port d'armes blanches prohibées, a indiqué mercredi un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité en février dernier 2703 affaires ayant donné lieu à l'arrestation de 3124 individus qui ont été présentés devant les juridictions compétentes, dont 1165 pour des affaires de détention et d'usage de stupéfiants, 331 impliqués dans des affaires de port d'armes prohibées et 1628 autres impliqués dans diverses affaires, indique le communiqué.

Pour ce qui est de la nature de ces affaires, les services de la sûreté de la wilaya ont indiqué avoir traité 281 affaires d'atteinte aux biens, 673 affaires d'atteinte aux individus dont 4 affaires d'homicide volontaire.

Par ailleurs, les mêmes services ont traité 36 affaires d'atteinte à la famille et aux moeurs, contre 613 autres affaires d'atteinte à la chose publique ainsi que 87 affaires relatives aux crimes économiques et financiers. Le nombre de personnes impliquées dans les affaires de port d'armes blanches prohibées a dépassé 300 dont 34 ont été placées en détention provisoire, précise la même source.

Les mêmes services ont saisi 11.08 kg de résine de cannabis, 4106 comprimés psychotropes et 6.22 grammes d'héroïne. Près de 1000 affaires impliquant 1165 individus ont été enregistrées .

Concernant les activités de la police générale durant la même période, les forces de police ont effectué 214 opérations de contrôle d'activités commerciales réglementées où 16 décisions de fermeture émanant des autorités compétentes ont été exécutées, outre l'exécution de 15 opérations de démolissage sur ordre des autorités administratives sur 1461 opérations de protection de l'urbanisme et de l'environnement.

En matière de prévention routière, les services de la sûreté publique ont enregistré durant la même période 14.406 infractions routières ayant donné lieu au retrait de 2568 permis de conduire.

Les mêmes services ont également enregistré 75 accidents de la route ayant fait 4 morts et 82 blessés. Le non respect du code la route et la raison principale de ces accidents, selon le communiqué précisant que 1461 opérations de maintien de l'ordre ont été effectuées.

Pour ce qui est du numéro vert (15-48) et du numéro de la police de secours (17), le communiqué a indiqué que 51.214 appels ont été enregistrés .