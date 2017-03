Afrique du Nord: Le travail que fait l'Algérie en vue de résoudre la crise libyenne est "excellent"

Alger — L'ambassadeur britannique auprès de la Libye, Peter Millett, a déclaré mercredi à Alger, que le travail que fait l'Algérie en vue de résoudre la crise en Libye est excellent, car elle est en contact avec toutes les parties libyennes. "Le travail que fait l'Algérie en vue de résoudre la crise libyenne est

excellent. L'Algérie doit jouer un rôle dans le règlement de la crise en Libye, et c'est bien le cas, car elle est en contact avec toutes les parties libyennes, tous les Libyens", a souligné M. Millet à l'issue d'une audience que lui a accordée le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

La rencontre a été l'occasion pour les deux parties, a ajouté M. Millet, "de discuter de la situation en Libye et de la façon de coopérer en vue de ramener la paix et la stabilité en Libye. Nous partageons avec l'Algérie les objectifs, celui notamment d'aboutir à la paix et de favoriser la solution politique".

"Nous avons évoqué également comment nous pourrions lutter ensemble contre le terrorisme, l'immigration illégale et comment aider les Libyens à trouver un solution libyenne, sans ingérence étrangère, sans une intervention politique et militaire étrangères", a-t-il soutenu, ajoutant

que la crise en Libye engendrera des effets négatifs sur la région, l'Europe, y compris la Grande Bretagne.

Par ailleurs, le diplomatie britannique a exprimé son souhait de voir se pérenniser la coopération et les discussions entre l'Algérie et le Royaume-Uni pour ramener la paix et la stabilité en Libye.