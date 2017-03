Algérie: CNEP-Banque. 1.200 milliards DA en soutien aux investisseurs

Les Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel ont exprimé leur reconnaissance aux efforts… Plus »

A l'occasion, le wali d'Aïn Témouchent, Ahmed Hamou Touhami a exprimé l'engagement des autorités locales à accorder toutes les facilités aux investisseurs et opérateurs économiques pour matérialiser leurs projets. Cette journée d'information a vu la participation des autorités locales etnombre d'investisseurs et de porteurs de projets des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Tlemcen, Naama et Aïn Témouchent.

Pour sa part, le directeur général adjoint chargé du crédit à la CNEP-Banque, Salim Messaoudi a indiqué que le plan stratégique de développement, initié par cet établissement financier pour la période 2017-2021, repose sur l'accompagnement des investisseurs pour créer la richesse et l'emploi et booster le développement conformément au nouveau plan d'émergence économique qui a été initié en cette période cruciale.

