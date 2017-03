Afrique: CAN 2019 - Place aux préliminaires

Les six pays les moins bien classés s'affrontent depuis hier afin d'accéder aux poules.

Avec le démarrage hier des qualifications pour la coupe d'Afrique des nations, Cameroun 2019, la compétition est officiellement sur les rails.

Le tour préliminaire a en effet été lancé avec les six équipes les moins bien classées selon les critères de la CAF qui portent sur les trois dernières éditions de la CAN, ainsi que sur les phases éliminatoires.

Ainsi, Sao Tome et Principe affrontait Madagascar au moment où nous mettions sous presse tandis que Djibouti était opposé au Soudan du Sud. Vendredi, Comores et Maurice disputeront le dernier match aller de ce tour préliminaire. Les rencontres retour sont programmées, elles, les 26 et 28 mars prochains.

Les trois vainqueurs rejoindront les 45 autres pays engagés dans ces qualifications. 48 pays donc ont déjà été répartis en 12 poules de quatre équipes. Chaque premier est directement qualifié, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes.

La première journée de ctte phase aura lieu début juin 2017, la dernière en novembre 2018. Pays organisateur et donc qualifié d'office, le Cameroun est engagé dans cette phase de poule et sera dans le groupe B avec le Maroc et le vainqueur du match entre les Comores et l'Ile Maurice. Le Malawi, qui complétait la poule, a renoncé à ces qualifications, faute de moyens financiers.

Contrairement aux années précédentes, les résultats du pays hôte seront désormais pris en compte. Ainsi, si le Cameroun est le gagnant du groupe, l'équipe classée en deuxième position sera automatiquement qualifiée pour le tournoi final. Aucune autre équipe ne pourra prétendre à une qualification comme meilleur deuxième.

Si l'équipe hôte termine en deuxième position, seule l'équipe victorieuse du groupe sera qualifiée pour le tournoi final. Enfin, si elle termine en troisième position, l'équipe victorieuse du groupe sera qualifiée et le pays arrivé en deuxième position pourra prétendre à une place de meilleur deuxième.