Gabon: Port-Gentil - Le calvaire de l'eau potable

Ceux qui ont assez des moyens ont tiré des conduites d'eau près de leurs habitations et, le commerce de l'eau est né aux grand-dames de la SEEG. Mensuellement, l'abonné débourse entre 5000 frs et 15000 frs. « Mon frère, on est obligé de payer chez le voisin » se plaint toute dépitée, Laurentine au quartier IZOUWA.

La pression d'eau n'atteint pas les 2ème et 3ème paliers. « C'est un peu entre minuit et 5 heures du matin que nous avons la chance de transporter de l'eau" raconte, Françoise habitant dans le bâtiment.

